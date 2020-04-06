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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, kızı ve bir arkadaşı ile çekildiği pozuna bir takipçisinin, "Romanlara benziyorsun" yorumuna verdiği cevapla olay oldu.

Akalın, o benzetmeye küfürlü bir şekilde karşılık vererek şu ifadeleri kullandı:

Çingeneyim aşkım zaten. Yarı tatar, yarı laz, yarı boşnak, yarı çingene. Romanların g... ye. o da haram zehir zıkkım olsun. Tamam.