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Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor. Türkiye'de de vakaların görülmesiyle beraber kendisini eve kapatan şarkıcı Demet Akalın, son paylaşımı ile dikkat çekti.

KURALI ÇİĞNEDİ

Karantina günlerini sık sık takipçilerinin beğenisine sunan Akalın, bu kez "Kendinizi izole edin" kuralını çiğnedi. Eve kebapçı çağıran ve bahçede mangal yaktıran şarkıcı, bu hareketi ile takipçilerinden tepki topladı.

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