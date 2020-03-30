Popçu Demet Akalın tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün orta çıkmasının ardından Çin'de hayvan pazarının yeniden açılmasına Twitter'dan tepki gösterdi. Akalın, "Hayy ... sizin zihniyetinize yaa" ifadelerini kullandı.

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