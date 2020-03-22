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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüse önlem amaçlı birkaç gündür evde kendilerini karantinaya alan popçu Demet Akalın, önceki gün Bebek'te seyir halinde görüntülendi.

"HİRA ÇOK SIKILDI"

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Akalın, kızı Hira'nın evde çok sıkıldığını ve onu gezdirmeye çıktığını ifade etti. Akalın, "9 gündür evdeyiz. Hira çok sıkıldı. Onu biraz gezdirmeye çıkardım ama oda arabada uyuya kaldı" diyerek yoluna devam etti.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde evini dezenfekte ettiren Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığın paylaşımlarla takipçilerine "Evde kal" mesajı vermeyi ihmal etmiyordu.