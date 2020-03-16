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Demet Akalın, koronavirüs hırsızlarıyla ilgili yayınladığı bir video ile tepkisini dile getirdi.

Akalın, "Sağlık Bakanlığı'ndan geliyoruz, koronavirüsü testi yapacağız" diyerek insanları dolandıranlara ateş püskürdü.

"MİLLET CANIYLA UĞRAŞIYOR"

Şarkıcı, Instagram'dan paylaştığı bir video ile takipçilerini şu şekilde uyardı:

Bakanlıktan gelip "Koronavirüs testi yapacağız" diye kapıları çalıyorlarmış dikkat edin. İnsanlar bu kadar kötü olamaz. Millet canıyla uğraşıyor, şunların derdine bak. Allah cezanızı versin ne diyeyim.