Demet Akalın'dan sevenlerine doğum günü sürprizi

'Hakkı Yalçın Şarkıları, Vol 1' albümünde yer alan ve müzik dünyasının en çok dinlenen eserleri arasında yer alan 'Yalan mı?' Demet Akalın’ın yorumuyla listelerde bomba etkisi yaratacak! Albümdeki şarkıların tüm sözlerini Hakkı Yalçın’ın yazdığı, Mustafa Sandal, Mahsun Kırmızıgül, Niran Ünsal, Ayla Çelik, Serdar Aslan, Ferda Anıl Yarkın, Ozan Özkök, Ceyhun Çelikten, Selami Şahin, Sinan Özen, Gökhan Tepe gibi usta müzisyenlerin bestelediği eserlerden oluşan 'Hakkı Yalçın Şarkıları, Vol.1' Demet Akalın’ın 'Yalan mı?' yorumuyla yeni çıkışını gerçekleştiriyor.

REKLAM advertisement1

REKLAM

Usta müzisyen Hakkı Yalçın’ın güçlü ve dokunaklı sözleri, Demet Akalın’ın kendine has vokaliyle 'Yalan mı?' şarkısında buluştu ve dinleyenleri ilk andan tesiri altına alacak yazın ilk hit’i ortaya çıktı. Merakla beklenen single çalışması Demet Akalın’ın doğum günü olan 23 Nisan’da sevenleriyle buluştu.

EFSANE ŞARKIYA DEMET AKALIN’DAN YEPYENİ YORUM!

Pop müzik dünyasının nabzını tutan Demet Akalın duyguları doruklara çıkaran 'Yalan mı?' performansıyla yeniden zirveye göz kırparken, efsane eserlerden oluşan diskografisine bir unutulmazı daha ekliyor. İlk olarak 1997 yılında Özcan Deniz’in sesinden duyduğumuz ve o yıllardan bu yana dillere pelesenk olan şarkı, bu kez Demet Akalın’ın kendine has yorumuyla kulaklara misafir olacak. Türk müziğinin en çok dinlenen eserlerinden 'Yalan mı?' sözleriyle Hakkı Yalçın, bestesi ile Mahsun Kırmızıgül imzası taşıyor. Düzenlemesi Serkan Ölçer’e ait olan şarkının klibinin yönetmen koltuğunda Kemal Başbuğ oturuyor.

'Hakkı Yalçın Şarkıları Vol. 1' albümünden Demet Akalın’ın seslendirdiği 'Yalan mı?' Poll Production By Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlar ve Poll Production YouTube kanalında yayında!