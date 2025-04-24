Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Demet Akalın'dan sevenlerine doğum günü sürprizi

        Demet Akalın'dan sevenlerine doğum günü sürprizi

        Demet Akalın, 'Hakkı Yalçın Şarkıları, Vol 1' albümünde yer alan 'Yalan mı?'yı, yeni bir yorumla seslendiriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 21:30 Güncelleme: 24.04.2025 - 21:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sevenlerine doğum günü sürprizi yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        'Hakkı Yalçın Şarkıları, Vol 1' albümünde yer alan ve müzik dünyasının en çok dinlenen eserleri arasında yer alan 'Yalan mı?' Demet Akalın’ın yorumuyla listelerde bomba etkisi yaratacak! Albümdeki şarkıların tüm sözlerini Hakkı Yalçın’ın yazdığı, Mustafa Sandal, Mahsun Kırmızıgül, Niran Ünsal, Ayla Çelik, Serdar Aslan, Ferda Anıl Yarkın, Ozan Özkök, Ceyhun Çelikten, Selami Şahin, Sinan Özen, Gökhan Tepe gibi usta müzisyenlerin bestelediği eserlerden oluşan 'Hakkı Yalçın Şarkıları, Vol.1' Demet Akalın’ın 'Yalan mı?' yorumuyla yeni çıkışını gerçekleştiriyor.

        REKLAM

        Usta müzisyen Hakkı Yalçın’ın güçlü ve dokunaklı sözleri, Demet Akalın’ın kendine has vokaliyle 'Yalan mı?' şarkısında buluştu ve dinleyenleri ilk andan tesiri altına alacak yazın ilk hit’i ortaya çıktı. Merakla beklenen single çalışması Demet Akalın’ın doğum günü olan 23 Nisan’da sevenleriyle buluştu.

        EFSANE ŞARKIYA DEMET AKALIN’DAN YEPYENİ YORUM!

        Pop müzik dünyasının nabzını tutan Demet Akalın duyguları doruklara çıkaran 'Yalan mı?' performansıyla yeniden zirveye göz kırparken, efsane eserlerden oluşan diskografisine bir unutulmazı daha ekliyor. İlk olarak 1997 yılında Özcan Deniz’in sesinden duyduğumuz ve o yıllardan bu yana dillere pelesenk olan şarkı, bu kez Demet Akalın’ın kendine has yorumuyla kulaklara misafir olacak. Türk müziğinin en çok dinlenen eserlerinden 'Yalan mı?' sözleriyle Hakkı Yalçın, bestesi ile Mahsun Kırmızıgül imzası taşıyor. Düzenlemesi Serkan Ölçer’e ait olan şarkının klibinin yönetmen koltuğunda Kemal Başbuğ oturuyor.

        'Hakkı Yalçın Şarkıları Vol. 1' albümünden Demet Akalın’ın seslendirdiği 'Yalan mı?' Poll Production By Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlar ve Poll Production YouTube kanalında yayında!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Demet Akalın
        #Hakkı Yalçın Şarkıları Vol. 1
        #Yalan mı?

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Memişoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Memişoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yerlikaya: Artçılar azalma eğiliminde
        Bakan Yerlikaya: Artçılar azalma eğiliminde
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Öğretmeni darp edenler yakalandı
        Öğretmeni darp edenler yakalandı
        Dışişleri'nden 1915 açıklaması: Reddediyoruz
        Dışişleri'nden 1915 açıklaması: Reddediyoruz
        Tuzla'da arıtma tesisinde patlama
        Tuzla'da arıtma tesisinde patlama
        Deprem sonrası iletişim neden kesildi?
        Deprem sonrası iletişim neden kesildi?
        Biri bayıldı diğeri yemeğe devam etti
        Biri bayıldı diğeri yemeğe devam etti
        Çifte kupaya rekor prim!
        Çifte kupaya rekor prim!
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        24 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        24 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        Türkiye ve İstanbul'da kaç konut riskli? İstanbul'da acilen kaç ev yıkılmalı?
        Türkiye ve İstanbul'da kaç konut riskli? İstanbul'da acilen kaç ev yıkılmalı?
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Geçmeyen kaşıntı nelerin habercisi?
        Geçmeyen kaşıntı nelerin habercisi?
        "Olimpiyatlar dahil her türlü spor etkinliğinin altından kalkarız"
        "Olimpiyatlar dahil her türlü spor etkinliğinin altından kalkarız"
        Tartışmalar sürerken Trump'tan iki kararnameye imza
        Tartışmalar sürerken Trump'tan iki kararnameye imza
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Habertürk Anasayfa