Şarkıcı, çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili, "Hira, bir tane oyuncak almış. Basıyorsun, köpük fırlatıyor. Bununla da savaş yaptık. Bu bir attı, tavan mahvoldu. Ne var? Siz hanımlarınıza, beylerinize söylemiyorsunuz sanki!" açıklamasını yapmıştı.