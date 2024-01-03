Demet Akalın ameliyat oldu
Demet Akalın, bu sabah ses tellerinden ameliyat oldu. Sağlık durumu hakkında bilgi veren şarkıcı, sevenlerine "İyiyim, Allah razı olsun tüm mesajlara" sözleriyle seslendi
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Demet Akalın, bu sabah ameliyat olduğunu açıkladı. Ses tellerinden operasyon geçiren Akalın, sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi.
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Hastane odasında çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımlayan Demet Akalın, ses tellerinde kist olduğu için ameliyat olduğunu ifade etti.
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51 yaşındaki şarkıcı, ayrıca takipçilerine "İyiyim, Allah razı olsun tüm mesajlara" sözleriyle seslendi.
Fotoğraflar: Instagram, AA
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