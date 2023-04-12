Büyükanne ve büyükbaba mısınız? Beyine torun dopingi

Torun sevgisi çok özel ve vazgeçilmesi zor bir sevgi türü. Peki torun bakmak ve bunu düzenli şekilde yapmak yalnızlığa ve oluşabilecek bazı hastalıklara karşı güçlü bir kalkan olabilir desek. İngiltere’de King’s College London tarafından 21 ülkede 50 yaş üstü 191 bin 652 kişi ile yapılan araştırma, haftada 12 saat torunlarına bakan büyükanne ve büyükbabaların kendilerini yalnız hissetme olasılıklarının bunu yapmayanlara oranla yüzde 60 daha az olduğunu ortaya koymuştu. Bu sonuçla torun bakmanın beyin için faydalı olabileceğine dikkat çekildi.

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Kemal Arıkan, "Yalnızlık - demans ilişkisi çok doğru bir tespittir. Torun bakmak yalnızlığa bir çözüm olduğu kadar değerlilik hissi de sağlayarak yaşama anlam katar” dedi.