İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre, demansın en yaygın nedeni olan Alzheimer hastalığını tedavi etmek için yeni nesil ilaçları araştıran heyecan verici denemeler devam ediyor olsa da, bunların kullanımı henüz onaylanmadı ve ciddi yan etkileri olabilir.

Bu nedenle araştırmalar giderek daha fazla beynin ilk etapta bozulmasını önlemeye yardımcı olacak yollara odaklanmaktadır.