18. Sebep genler olmayabilir
Demansa karşı savunmasızlığınız genlerinizden etkilenir ancak bu tek faktör değildir, yaşam tarzı da dahil olmak üzere diğer faktörler de önemlidir. Alzheimer's Society'ye göre, demans vakalarının yaklaşık yüzde 40'ı yaşamınız boyunca ortaya çıkan riskleri hedef alarak önlenebilir. Demans veya hafıza kaybı ile aile bağları konusunda endişeleriniz varsa, doktorunuzla konuşun. Karışık bir hafıza, kafa karışıklığı, denge kaybı ve ruh hali değişiklikleri, B12 Vitamini eksikliği, menenjit gibi bir beyin enfeksiyonu, kafa travması veya ilaçların yan etkisi de dahil olmak üzere birçok durumun belirtisi olabilir. Bunlar genellikle kolayca tedavi edilebilir.
Belirtiler Alzheimer veya diğer demans türlerinin başlangıcından kaynaklanıyorsa, hızlı bir teşhis, tedavi ve bakım konusunda önemli kararlar vermenize yardımcı olabilir ve destek terapilerine erişmenizi sağlayabilir.