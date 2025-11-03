DEM Parti heyeti, İmralı'ya gitti

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Faik Erol'dan oluşan heyet, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti.

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’dan oluşan DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na gitti.

REKLAM advertisement1