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        DEM Parti'den Adalet Bakanlığı'na başvuru

        DEM Parti milletvekilleri Adalet Bakanlığı'na terör örgütü elebaşı Öcalan'a yönelik tecridin kaldırılması başvurusunda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 15:42 Güncelleme: 03.12.2024 - 15:42
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        DEM Parti'den Adalet Bakanlığı'na başvuru
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        DEM Partili milletvekilleri terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik tecridin kaldırılması için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

        DEM Parti milletvekilleri, aralarında siyasetçi, sendikacı ve gazetecilerin bulunduğu uluslararası bir heyetle birlikte Adalet Bakanlığı'na terör örgütü elebaşı Öcalan'a yönelik tecridin kaldırılması başvurusunda bulundu.

        Başvuru sonrası açıklama yapan DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, şunları kaydetti:

        "Bugün de Adalet Bakanlığı’na İmralı Cezaevini bu mutlak tecridi Türkiye’ye yaşatmış olduğu sebeplere dikkat çekmek için başvurdular. Kürt sorununun demokratik çözümü için Öcalan’ın barışa olan iradesine artık devletin de kulak vermesi gerekiyor. Sadece sözle değil, el uzatmayla değil somut adımlarla bu kanayan yaranın durdurulabileceğini bir kez daha söylüyoruz."

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