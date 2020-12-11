Deizm Tanımı:

Deizm kelimesini anlamı; Yaradanlık, aydınlanmış boşluk olarak tanımlanır. Deizm, bilinmeyen ve dokunulmaz kalan yüce bir varlığa olan inançtır. Tanrı, evrendeki sadece “ilk sebep” ve temel mantık ilkesi olarak görülür. Deistler, evrenin kendisini doğal yasalara göre yönetmesine izin veren, doğaçlama bir tanrıya (müdahaleci olmayan bir yaratıcıya) inanır.

Deizm Nedir TDK:

Evreni tek Tanrı’nın yarattığına inanmak, Tanrı’nın evrene hiçbir müdahale etmediğine ve etmeyeceğine inanmak, vahyi kabul etmeyen dini görüş olarak tanımlanır.

Deizm Örnek Anlatımı:

Kozmik süreci başlatan bir “saatçi tanrısı” gibi, evren Tanrı’nın denetimine ihtiyaç duymadan ileri doğru hareket eder. Deizm, kesin ve değişmeyen yasaların evreni kendi kendine çalışan ve kendini açıklayıcı olarak tanımladığına inanmaktadır. Bu yasalar “akıl ve doğanın ışığı” ile kendilerini ortaya koyar. Akıl yürütmenin gücüne güvenmek insan mantığına olan inancı değiştirir.

Deizm İnancına Örnekler:

Tanrı, vahiy ile değil doğayla ve sebeple tanımlanır. Tanrı’ya veya en azından ilahi bir ilkeye inanan deistler, Müslümanlık, Hristiyanlık, Yahudilik veya kişisel bir Tanrı’ya inanan herhangi bir dinin diğer ilke ve uygulamalarından herhangi birinin sayısı azdır. Herhangi bir tanrısal tanrı, gücü kendi iradesine eşit olan sonsuz bir varlıktır.

Bazı tanrılar, Hz. İsa’ya inanırken, diğerleri inanmıyor. Deistlerin çoğu İsa’nın ahlaki öğretilerini dikkate alıyor.

İncil, yanılmaz Tanrı Sözü olarak kabul edilmez. Deistler, Hz. İsa’nın dünyadaki enkarnasyonu kanıtını çürütür. Havarilerden gelen herhangi bir yazının veya herhangi bir “Ruh-ilhamlı” yazının güvenilirliğini inkar ederler.

Deizm’in hiçbir inancını ya da kutsal kitabı yoktur. Ne Şeytan, ne de cehennem var, sadece kötülüğün sembolleri, insanın kendi muhakemesi ile üstesinden gelinebilecek.

İnsan ahlak konusunda ne gibi makul bir yol izleyeceğine karar vermeye yetkilidir. Deistler, kendilerini “özgür düşünenler” olarak adlandırırlar.

Deistler, vahiyleri ve vizyonları reddediyorlar. Aydınlanmış bir eylemin hayatındaki mucizelerin ve kehanetlerin saçmalıklarına yer yoktur.

Deizm’in bakanlara, rahiplere veya hahamlara ihtiyacı yoktur. Bir bireyin ihtiyaç duyduğu tek şey, kendi sağduyulu ve insani durumlarını düşünebilme yeteneğidir.

Akıllıca kullanılmadığı takdirde bilgi ve sebep çok az değerlidir. Bilgelik, tanrısallığın eksik olduğu anahtar bileşendir. İnsan aydınlanmayı sağlamaya çalışırken, Tanrı bir dönüşüm sağlar. Deist, tüm bilgi ve anlayışların gerçek kaynağı olduğundan şüphe eder.