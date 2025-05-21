Beşiktaş'ta Umut E. (29), eğlence mekanında yan bakma nedeniyle çıkan kavgada bir gurubun kaldırım taşıyla saldırması sonucu başından yaralandı.

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DHA'nın haberine göre olayın ardından gruba silahıyla ateş açan Umut E., 7 kişiyi yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yakaladığı Umut E. tutuklandı.

YARALANDI, ATEŞ AÇTI

Olay, 18 Mayıs'ta saat 03.00 sıralarında Vişnezade Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; caddedeki eğlence mekanına giden Umut E. ile aynı mekandaki grup arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönen tartışmada gruptakilerin kaldırım taşıyla başına vurduğu Umut E., belindeki silahı çıkararak saldırganlara ateş açtı.

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BEŞİKTAŞ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Umut E.'nin silahıyla karşılık vermesiyle Efe Ş. (22), Yunus Emre D. (23), Melül E. (23), Muhammed Enes K. (26), Yusuf G. (23), Selim Y. (23) ve Mahmud N. (20) bacağından yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı yaralıları hastaneye kaldırırken kaçmaya çalışan Umut E., olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Umut E., çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama', 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma', ve 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırıda yaralanan Melül E.’nin poliste 12 adet, Yunus Emre D.’nin ise 1 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.