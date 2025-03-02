‘Deha’nın 22'inci bölümünden yeni bir tanıtım

SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Deha’nın 22'inci bölümünden bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu.

‘Deha’, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

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İşte Deha’nın 22. Bölüm 2. Tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda Devran, annesini kurtarmaya çalışırken kaçırılıyor. Aysel, İskender’in vurulmasıyla büyük bir üzüntü yaşarken Kuduz’un adamlarıyla Sofi, Kadir, Cengiz, Yaman ve Ferman arasında geçen aksiyon dolu sahne yeni bölüme dair heyecanı yükseltiyor. Devran’ın Karahan ile buluşması dikkat çekerken ikili arasında nasıl bir işbirliği olacağı akıllarda soru işareti bırakıyor. Tanıtımın finalinde ise Kuduz’un silahını çekmesi gerilimi arttırırken Devran’ı kimin kaçırdığı merak konusu oluyor.

Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan yer alıyor.