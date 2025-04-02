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        Haberler Televizyon 'Deha'nın 26'ncı bölümünden nefes kesen ilk tanıtım yayınlandı

        'Deha'nın 26'ncı bölümünden nefes kesen ilk tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'nın 26'ncı bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda, İmre'nin Devran'ı kurtarmak için vurduğu Karahan'ın hayatta kaldığını gördüğümüz anlar merakı yükseltirken Devran, babası İskender ile zayıf noktalarının benzerliği konusunda yakınıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 09:23 Güncelleme: 02.04.2025 - 09:23
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        SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Deha’nın 26'ncı bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu. Yayınlanan tanıtımda, İmre'nin Devran’ı kurtarmak için vurduğu Karahan’ın hayatta kaldığını gördüğümüz anlar merakı yükseltirken Devran, babası İskender ile zayıf noktalarının benzerliği konusunda yakınıyor. Karahan’ın "Artık yengen bir ömür boyunca bana mahkum" sözleri dikkat çekerken, alacağı intikam yeni bölümde yaşanacaklara dair heyecanı artırıyor.

        Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu ve Çağrı Atakan yer alıyor.

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        ‘Deha’, yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #deha

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