'Deha'nın, 15'inci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'nın, 15'inci bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu
SHOW TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın, merakla beklenen 15'inci bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu.
Yayınlanan tanıtımda Esme, Cesur'un masum biri olduğunu düşünürken Devran, Esme'ye Cesur'un Boran'ın ölümünden sorumlu biri olduğunu söylüyor.
İhsan'ın, Cesur'u, "Bir adamın kıramayacağım son isteğisin sen" diyerek kurtarması akıllarda soru işareti bırakıyor.
Karga tutuklanırken Hakim'in ölmediğinin ortaya çıkmasıyla herkes şoke olurken Devran'ı, "Kimse yaşattığını yaşamadan ölmemeli" sözleri yeni bölümde yaşanılacaklara dair merakı yükseltiyor.
Senaryosunu; Damla Serim'in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral'ın üstlendiği 'Deha'nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak ve Abdurrahman Yunusoğlu yer alıyor.
'Deha', yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!
İşte 'Deha'nın 15. Bölüm Tanıtımı: