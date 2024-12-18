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        Haberler Televizyon 'Deha'nın, 14'üncü bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        'Deha'nın, 14'üncü bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'nın, 14'üncü bölümünden ilk tanıtım izleyicilerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 22:44 Güncelleme: 18.12.2024 - 22:44
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        İlk tanıtım yayınlandı
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        SHOW TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın merakla beklenen 14'üncü bölümünden ilk tanıtım izleyicilerle buluştu.

        Senaryosunu; Damla Serim'in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral'ın üstlendiği 'Deha'nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak ve Abdurrahman Yunusoğlu yer alıyor.

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        'Deha', yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

        İşte 'Deha'nın 14. Bölüm Tanıtımı:

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        #deha
        #show tv

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