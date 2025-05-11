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        Haberler Bilgi Magazin DEHA 30. BÖLÜM CANLI İZLE || Show TV canlı yayın ekranı ile Deha yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz

        Deha 30. bölüm canlı izle ekranı! Deha'nın yeni bölümünde neler yaşanacak?

        Yönetmenliğini Umut Aral'ın üstlendiği, senaryosu Damla Serim tarafından kaleme alınan Show TV'nin sevilen dizisi Deha, 11 Mayıs Pazar akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen seyirciler Deha 30. bölüm canlı izle ekranını araştırıyor. Ay Yapım imzalı dizinin 30. bölümünde Sofi'nin vurulmasıyla sarsılan Devran, intikam listesinin sırasını değiştirmek zorunda kalır. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Deha yeni bölüm izle full HD...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2025 - 11:54 Güncelleme: 11.05.2025 - 11:54
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        • 1

          Show TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen Ay Yapım imzalı Deha dizisi, bu akşam 30. bölümüyle ekrana geliyor. Deha 30. bölüm canlı izle ekranı yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dizinin yeni bölümünde, Karga, İmre’yle Devran konusunda yüzleşir. Fakat Devran bu yüzleşme haberini aldığında tozu dumana katar. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Deha yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz...

        • 2

          DEHA'NIN 30. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

          Devran, nihai planına ilerlerken Sofi’nin vurulmasıyla sarsılır ve intikam listesinin sırasını değiştirmek zorunda kalır.

        • 3

          Cengiz’in muhbir olduğu bilgisini kullanarak İskender’i tuzağa çekmeye karar verir ve herkesi yanıltarak Sofi’nin intikamını tam da onun istediği biçimde almayı başarır.

        • 4

          Karga, İmre’yle Devran konusunda yüzleşir.

        • 5

          Fakat Devran bu yüzleşme haberini aldığında tozu dumana katar.

        • 6

          Karga ile birbirlerine açıktan rest çekerler.

        • 7

          Bu defa Devran, Karga’nın kurtulmasının mümkün olmadığı bir düşman edinmesini sağlamıştır.

        • 8

          İskender ise Cesur ve Devran arasındaki ittifaktan şüphelenmeye başlar.

        • 9

          DEHA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

          Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Deha dizisinin 30. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

          DEHA 30. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 10
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