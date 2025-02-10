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        Haberler Bilgi Magazin DEHA 19. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA | Show TV ekranı ile Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz yayında (9 Şubat 2025)

        Deha 19. bölüm izle! Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz

        Show TV'nin ilgiyle izlenen Ay Yapım imzalı dizisi Deha, 2 Şubat Pazar akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Umut Aral'ın üstlendiği dizinin son bölümünde Devran, Devran, Cesur'a karşı en büyük kozunu oynarken Cesur da hayatta kalmaya çalışmaktadır. Deha 19. bölüm izle ekranı diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 9 Şubat 2025 Show TV Deha son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 11:22 Güncelleme: 10.02.2025 - 11:22
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        • 1

          Show TV’nin sevilen dizisi Deha 19. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Senaryosunu Damla Serim’in kaleme aldığı Ay Yapım imzalı dizinin son bölümünde bir yandan İmre’nin bir yandan Kuduz’un baskılarıyla yaptığı planla herkesi şaşırtan Devran, aynı zamanda İskender’e de bir ders verir. Hem Cesur hem de polis aynı anda ensesindedir. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Deha 19. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.

        • 2

          DEHA'NIN 19. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

          Devran, Cesur’a karşı en büyük kozunu oynarken Cesur da hayatta kalmaya çalışmaktadır.

        • 3

          Sofi’den öğrendiği büyük bir bilgiyle ipuçlarını takip eder ve hem Devran’ı hem de Kuduz’u köşeye sıkıştırır.

        • 4

          Fakat Devran aynı zamanda Yıldırım’ın mekanını patlatmış olmanın karşılığını İskender’le öder.

        • 5

          Bir yandan İmre’nin bir yandan Kuduz’un baskılarıyla yaptığı plan herkesi şaşırtırken aynı zamanda İskender’e de bir ders verir.

        • 6

          Ama bütün bunlar Devran’ın Sofi’nin en büyük hayal kırıklığı olmasını engelleyemez.

        • 7

          DEHA SON BÖLÜM CANLI İZLE

          9 Şubat Pazar akşamı ekrana gelen Deha dizisinin 19. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

          DEHA 19. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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