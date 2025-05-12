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        Haberler Televizyon 'Deha', 18 Mayıs Pazar günü final bölümüyle ekranlara gelecek

        'Deha', 18 Mayıs Pazar günü final bölümüyle ekranlara gelecek

        SHOW TV'de yayınlanan 'Deha', dün akşam yayınlanan aksiyonu yüksek yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. Bölümün finalinde; İskender, ilk kez Devran ile Cesur'un arasındaki bağdan şüphelendi. Dizinin final bölümünün yayınlanacağı pazar akşamı İskender ile oğulları arasındaki çekişmenin nasıl son bulacağı merakla bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 11:15 Güncelleme: 12.05.2025 - 11:15
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        SHOW TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı ‘Deha’, dün akşam yayınlanan aksiyonu yüksek yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. Dizinin bu pazar yayınlanacak finalinden hemen önceki bölümünde; Kuduz’un Sofi’yi vurmasıyla Devran derinden sarsıldı ve intikam listesinde sıra başını Sofi’ye bunları yaşatanlar aldı. Karga, Devran konusunda İmre’yle yüzleşirken bunu öğrenen Devran soluğu Karga’nın yanında aldı. İmre’yi alıp Karga’yla restleşen Devran, ondan öcünü İhsan ile aldı.

        Bölümün finalinde ise İskender ilk kez Devran ve Cesur’un arasındaki bağdan şüphelendi. Dizinin final bölümünün yayınlanacağı Pazar akşamı İskender ve oğulları arasındaki çekişmenin nasıl son bulacağı merakla bekleniyor.

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        Yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği, senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, Ay Yapım imzalı ‘Deha’da başrolleri; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu ve Çağrı Atakan paylaşıyor.

        Deha’nın dün akşam yayınlanan yeni bölümü sosyal medyada da çok konuşuldu.

        'DEHA’NIN 30'UNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde; Karga’nın oyunları sonucunda Kuduz’un Sofi’yi vurmasıyla herkes derinden sarsıldı. Sofi’nin yerini bulmak için Devran, Ferman, Yaman ve polis beraber yoğun çaba sarf ederken Devran’ın yaptığı hesaplar sonucunda ona ulaştığı sahne izleyicileri derinden etkiledi.

        Devran’ın zeka dolu saha analizi;

        Sofi’nin vurulması Devran’ı çileden çıkarırken tüm intikam planlarını ona göre değiştirdi. Sofi hastanede yaşam savaşı verirken Devran da başta onu vuran Kuduz’un peşine düştü. Cengiz’in muhbir olduğu bilgisini kullanarak İskender’i tuzağa çekmeye karar verdi. Devran herkesi yanıltarak Sofi’nin intikamını tam da onun istediği biçimde almayı başardı ve Kuduz’u polise teslim etti. Karga ise İmre ve Devran’ı öğrendikten sonra İmre’yle Devran konusunda yüzleşti. Fakat Devran bu yüzleşme haberini aldığı gibi soluğu Karga’nın evinde aldı. İmre’yi Karga’nın yanından alan Devran, Karga’yla da açık açık restleşti. Sonrasında Devran’ın aile olmaları üzerinden yaptığı konuşma ise İmre’yi derinden etkiledi.

        Karga, İmre’yi Devran ile tehdit etti;

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        Bölümün sonunda ise Sofi yoğun bakımdan odaya çıkınca Devran ve tüm aile onu hastaneye ziyarete gitti. Devran’ın ise herkesi şaşırtacak bir sürprizi vardı. Hastaneye gelip televizyonda haberleri açan Devran, İhsan ve Karga’nın son sevkiyatını polislere yakalattığını ve ailenin sonunun geldiğini herkese açıkladı. İskender ve Cesur ise soluğu İhsan ve Karga’nın yanında alırken işlerin devam etmesi için İskender’in Cesur’a tüm hesapları devretmelerini söyledi. Tam o anda Devran, İhsan’ın evine gelip Karga’nın babasıyla ilgili söylediklerinin kaydını İhsan’a izletti. İskender ise Devran ve Cesur arasındaki ittifaktan ilk kez o sırada şüphe etmeye başladı. Dizinin bu hafta yayınlanacak final bölümünde İskender ve oğulları arasındaki çetin savaşın nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.

        İşte heyecan dolu final sahnesi:

        ‘Deha’, final bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #deha

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