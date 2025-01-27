Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi Deha, geçtiğimiz akşam 17. bölümü ile ekrana geldi. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen seyirciler Deha 17. bölüm izle ekranı araştırmalarına başladı. Senaryosunu Damla Serim’in kaleme aldığı dizinin son bölümünde Devran, Kuduz’a karşı kullandığı manevranın tehlikeli olduğunun farkındadır ama kendine de güvenmektedir. Hem Cesur hem de polis aynı anda ensesindedir. İşte, Show TV ekranı ile Deha son bölüm izle izle full HD, tek parça ve kesintisiz…