Show TV’nin sevilen dizisi Deha 13. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Ay Yapım imzalı Deha dizisinin 13. bölümünde Kimsesiz kalan Cesur, hayatta kalmak için attığı adımlarda kendisini Hakim’e yardım ederken bulur. Öte yandan Karga ve Hakim’in babası İhsan’ın oyuna girmesi, Esme’nin büyük bir fedakarlık yapmasına neden olur. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Deha 13. bölüm izle ekranı haberimizde yer alıyor. İşte, Show TV Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri…