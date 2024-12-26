"Değnekçi" sivil polise yakalandı

Adana'da "değnekçi" olarak tabir edilen kişi, sivil polislere suçüstü yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi’ndeki boş bir arsada korsan otoparkçılık yapıldığı bilgisine ulaştı.

Sivil polis, aracını park etmek istedi. Bu sırada polisin yanına gelen İ.H.B., 30 lira park ücreti istedi. Polis 50 lira verip, 20 lira para üstü aldıktan sonra aracını park etti. O anlar, diğer polisler tarafından kamerayla görüntülendi.

Polisin telsizle anons etmesi üzerine bölgeye resmi ekipler sevk edildi. Para almadığını öne süren İ.H.B. gözaltına alınıp, Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.