16 kilo veren Williams, "Zinde olmak ile zihniyetim hiçbir zaman uyumlu olmadı. Hiç durmadan koşmak, yemek yememek gibi şeylerin işe yarayacağını düşünürdüm ama sonunda vücudumu beslemeye, acele etmemeye ve doğru bir şekilde egzersiz yapmaya başladım" diyor.