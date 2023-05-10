Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Değirmen taşına sıkışan kadın hayatını kaybetti

Adana korkunç bir olaya şahit oldu. Değirmen taşına sıkışan Nuran İl, feci şekilde can verdi. Genç kadının cansız bedeni Kozan Devlet Hastanesi Morguna götürüldü.

Giriş: 10.05.2023 - 11:20 | Güncelleme: ABONE OL
Değirmen taşına sıkışan kadın hayatını kaybetti
İHA

Adana'nın Kozan ilçesinde değirmen taşına sıkışan kadın feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, İlçeye bağlı Arslanpaşa Mahallesi Kocatürk Sokak'ta bulunan bir değirmende meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Değirmende çalışan Nuran İl, buğday öğütme yaptığı sırada değirmen taşına elini kaptırıp arasında kaldı.

Taşların arasında sıkışan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve olay yeri ekipleri geldi. Savcılık incelemesinin ardından kadının cansız bedeni Kozan Devlet Hastanesi Morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Mermer fabrikasında iş kazası: 1 işçi öldü
Mermer fabrikasında iş kazası: 1 işçi öldü
Mersin'de fidye için kaçırılan çocuk öldürüldü
Mersin'de fidye için kaçırılan çocuk öldürüldü
Bartın'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 21 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Bartın'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 21 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Tunus'ta sinagoga silahlı saldırı: 3 ölü, 9 yaralı
Tunus'ta sinagoga silahlı saldırı: 3 ölü, 9 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.