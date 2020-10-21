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Başrollerini Deren Talu, Aleksandr Sokolov ve oyuncu Yurdaer Okur'un paylaştığı 'Son Kale Hacıbey' filminin özel gösterimi önceki akşam gerçekleştirildi.

Yönetmenliğini Konstantin Konovalov, senaristliğini ise Yevhen Tymoshenko'nun üstlendiği Türkiye, Gürcistan ve Ukrayna ortak yapımı film; 23 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.

Özel gösterime filmin Türk başrol oyuncuları Yurdaer Okur ve Deren Talu'nun yanı sıra, annesi Defne Samyeli, kız kardeşi Derin Talu ve filmde rol alan dayısı Suhan Samyeli de katıldı.

Talu'nun 5 aydır aşk yaşadığı Baran Tınaz da tüm aileyle birlikte poz vererek, kız arkadaşını sonuna kadar desteklediğini vurguladı.

Film öncesinde basına röportaj veren oyunculardan Yurdaer Okur, "Bu dönemde filmimizin vizyona girmesi çok önemli. Çok heyecanlıyız, izleyicilerin tepkilerini merak ediyoruz. Şahane bir film oldu, inanılmaz bir tarihi doku var ve usta yönetmenlerle çalıştık. Osmanlı İmparatorluğu'nun etkileri o topraklarda hala yaşıyor. O atmosferin içinde olmak, o dönemleri yaşatmak adına iyi bir film oldu. Seyirci de bunu hissedecek. Deren'in ilk tecrübesinin bu kadar uluslararası arenada olması büyük bir sınavdı. Bence o sınavdan başarıyla geçti" açıklamasında bulundu.

Deren Talu, mutluluğunu "Çok heyecanlıyım, yaşadığımız zorlukların kolaylıkla üstesinden geldik. En çok dövüş sahnelerinde zorlandım. Kılıcın ağırlığı ve onu taşıyabilmek zordu. Hatta bileğimde iz kaldı ama güzel bir anı oldu. İlk filmimde Yurdaer Bey'le çalışabildiğim için çok şanslıyım. Çok iyi bir oyuncu, oyunculuğum onun sayesinde daha yükseğe çıktı. Umarım filmimiz seyircide karşılığını bulur" cümleleriyle anlattı.

Yapımcılardan Önder Asru, "Biz uluslararası yapımlar yapıyoruz. Ukrayna ve Türkiye ticaretin her alanında bir araya gelmiş ama beyazperde bir ilk. Biz projeyi okuduğumuzda kadının gücünü hissettik. Cast araştırmalarında Deren aklımıza geldi. Deren hayatının ilk projesinde büyük başladı ve ben onun oyunundan çok etkilendim. Duyguları çok iyi verdi. Filmin başlangıcıyla bitişi arasında göz kırpmayacaksınız. Bir Türk kadınının neler yapabileceğini gösteriyoruz. İnsanlar rahatlıkla sinemaya gelip filmi izleyebilirler, tüm önlemler alındı. Sinemanın geleceği açısından çok önemli" diyerek, herkese projeyi izlemelerini tavsiye etti.

ERDAL KÜÇÜK: TÜRK OYUNCULARIMIZIN BAŞARISI KONUŞULUYOR

Yapımcı Erdal Küçük de, "Bu filmin dağıtımı esnasında sinemacılardan geri bildirim aldık. Zor bir zamanda, iyi bir filmle girdiğimizi ve sektörde pandemiden kaynaklanan tıkanıklığı, fobiyi yıkmak için önemli bir adım olacağını belirttiler. Dolayısıyla filmimize güveniyoruz. Sinemalar, kafelerden veya restoranlardan çok daha güvenli. Pandemiye uygun havalandırma sistemleri var. Deren'in farklı bir yönünü göreceksiniz filmde. 2-3 ay dövüş eğitimi aldı. At bindi, kılıç kuşandı. Bu halini görenler çok şaşıracak. Yurdaer Okur gibi usta bir oyuncuyla onu bir araya getirdiğimiz için çok mutluyuz. Ukrayna'dan 'Deren sanki bir Ukraynalı gibi dilimizi konuşuyor' yorumunu aldık. Yurdaer Bey'in düello sahnesindeki vurgusu müthişti. Ukrayna'da Türk oyuncuların başarısı konuşuluyor. İki ülkenin sanatını bir araya getirdik, izleyicilerin takdirine sunacağız" dedi.

DEFNE SAMYELİ: KIZLARIMLA KENDİ PROJEMİZDE ROL ALABİLİRİZ

Bir anne olarak çok heyecanlı ve gururlu olduğunu ifade eden Defne Samyeli, "Çok heyecanlıyız. Geçen sene Deren'e film teklifi geldiği zaman ben anne olarak biraz ürkmüştüm. Çünkü Ukrayna'da ilk kez böyle bir filmin başrolünü oynayacaktı, dayısı da filmde rol aldı ve ekibe çok güvendik. Onun için büyük bir deneyim olacağını anladık. Başka bir dilde oynadı, at bindi, kılıç kuşandı. Altından nasıl kalkacağını görmek bizim için de çok heyecanlı bir süreçti. Gerçekten hepimizin de gurur duymasını sağlayacak derecede emek verdi. Ben anne olarak çok heyecanlıyım. Ben oynasam bu kadar heyecanlanmam mümkün değil. Kızım 22 yaşındaydı Ukrayna'ya gittiğinde, altından bu şekilde kalkabildiği için çok gururluyum" şeklinde konuştu.

Kızını erkek rolünde görmenin de ilginç olduğunu belirten Samyeli, "Benim için kızımı kılıçlarla görmek ilginçti. Çünkü fiziği ince uzun, erkek kılığına da çok güzel girdi. Güçlü kadın profilindedir zaten. Ben kız çocuklarım olmasından çok memnunum. Çok genç yaşta iki çocuğum oldu. Kızlarımla bir yandan arkadaş gibiyim. Bana da erkek rolü gelse deneyimlerim. Erkeklere kızdığımız her şeyi rol kisvesi altında yaparsak hoş olabilir" açıklamasını yaptı.

Samyeli, "Kızlarınızla birlikte bir filmde rol almak ister misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Kızlarımla projenin ne olduğuna bağlı. Aslında bize geldi ve görüştük. İlk işlerimizin öyle olmasını istemezdim ama sonra keyifli olabilir. Biz evde kendi aramızda çok konuşuyoruz. Bizim senaryo denemelerimiz var. Bakarsınız biz yazarız. Yazdığımız projeler var, romantik komedi. Ben ve arkadaşım yazdı. Bir de dram. Pandemi öncesi yazmaya başladım. İnşallah seyirciyle buluşturma imkanım olur.

Erkek kardeşinin de filmde rol almasının kendisini rahatlattığını söyleyen Defne Samyeli, "Sühan olmasaydı Deren'in kabul etmesi için bu kadar destekleyici olamazdım. Neticede mesleği açısından güzel bir atılım. Ukrayna'ya gönül rahatlığıyla gönderdiysem Sühan'ın payı çok büyük" şeklinde konuştu.

Kız kardeş Derin Talu ise, "Ben de çok gurur duyuyorum ablamla, çok iyi bir iş çıkardığına eminim. Görmeme bile gerek yok. Oyunculuk düşünür müyüm bilmiyorum, ben daha sanat okuyacağım" yorumunu yaptı.

Suhan Samyeli de, "Deren'in çocukluğundan beri çok vakit geçirdik. Yapımcılar da yakın dostumuzdu ve geçmişimi biliyorlar. Birlikte oynamak bizde hoş bir anı olarak kaldı. Ben herkesten daha heyecanlıyım, daha önce dizide oynamıştım. Defne çok dalga geçti diye gerisini getiremedim" diye espri yaptı.

Araya giren Defne Samyeli, "Çok sevgili arkadaşımız Mahsun Kırmızıgül'ün dizisinde oynadı. Bir sahnesinde güldüm diye meslek hayatını etkilediğimi söyleyerek bana takılıyor" ifadelerini kullandı.

BARAN TINAZ: DEREN'İ BAŞROLDE GÖRMEK MUHTEŞEM BİR DUYGU

Deren Talu'nun erkek arkadaşı Baran Tınaz da sevgilisine sonsuz destek verdiğini şu sözlerle belirtti:

Ben de en az Deren kadar heyecanlıyım. Çok tutkulu ve severek yaptığı bir iş. İlk kez onu izleyeceğim. Çok başarılı bir yolun başlangıcında. Onu başrolde görmek muhteşem bir duygu. 14 yaşından beri yapmak istediği mesleği yapıyor. Nasıl bir azim ve çalışkanlıkla yaptığına bizzat şahit oldum. Oyunculuk konusunda onu çok destekliyorum, ondaki tutkuyu görüyorum ve asla ona engel olmayacağım. Elimden geldiğince destekleyeceğim.