Samyeli daha önce kızlarının kıyafetiyle ilgili yapılan yorumlara şu yanıtı vermişti: "Çocuklarımın yanında ne giydiğimi konusu mu... Niye böyle bir şeyim olsun ki? Ya da çocuklarımın ne giydiğine ben niye karışayım ki? Neden karışayım. İnsanın kılık kıyafeti nasıl seçmesi gerektiği konusu, çok bireysel bir husustur."