Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mustafa Sandal'ın kitabında 25 yıl önce ilişki yaşadığımıza, benim bir de 'ilişkiyi gizli yaşamak istediğim için' onu terk ettiğime dair tamamen gerçek dışı bir iddiaya uyandım. Sandal'ın hayatının dikkat çekmesi için adıma gerek var mıydı, bilemedim. Dilerim Mustafa Sandal bu duruma bir netlik kazandırır da 25 senede topu topu 4 kez gördüğüm bir sanatçı arkadaşıma dava açmak durumunda kalmam" dedi.