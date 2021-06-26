"SEZEN AKSU BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR İNSAN"



Yeni albümü için Sezen Aksu'dan şarkı aldığı konuşulan Defne Samyeli, bu iddiaların sorulması üzerine, "Sezen Aksu bizim içimize işlemiş bir ses, halk ozanı bir müzisyen. Ondan ayrı bağımsız bir müzik bu topraklarda düşünülemez. Onu çok çok seviyorum. Ondan bir şarkım olsun veya olması o benim için çok özel bir insan." dedi