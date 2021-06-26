Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Defne Samyeli, önceki gün Etiler'deki bir restorandan çıkarken objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Samyeli, "O kadar yemek yedim ki 1,5 saat spor yapsam ancak çıkar acısı. Ben yıllar önce sırf çok yemek yiyebileyim diye spor yapmaya başladım zaten." dedi.
"ANLAMLI BULMUYORUM"
Aşı olmadığını ifade eden Defne Samyeli, "Ne zaman aşı olacağımı bilmiyorum. Bakacağım artık ama bu virüs hep var olacak olan bir şey gibi. Diyabet ve damar tıkanıklığından milyonlarca kişinin hala öldüğü bir dünyada yaşıyorken bir başka virüsten dünyanın sonunun geleceğini hiç anlamlı bulmuyorum." şeklinde konuştu.
"KENDİME SINIR KOYMAYAN BİR İNSANIM"
"Eurovision şarkı yarışması için teklif gelse kabul eder misiniz?" sorusuna da manidar cevap veren Samyeli, "Bilemiyorum ama Aleyna'nın açıklamasını çok sevdim. Ben iddialı insanlardan hoşlanıyorum. Eurovision'da zaten zamanında birinci olduk. Bence Türk starlarının dünya sahnesinde boy göstermesini çok önemsiyorum. Ben hepimizin global olması gerektiğini düşünüyorum. Müzikse müzik, sesse ses, disiplinse disiplin. Kendimde de bu özellikleri görüyorum. Ben de zamanı geldiğinde dünyada kendimi göstereceğime inanıyorum. Ben kendime sınır koymayan bir insanım." diye konuştu.
"SEZEN AKSU BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR İNSAN"
Yeni albümü için Sezen Aksu'dan şarkı aldığı konuşulan Defne Samyeli, bu iddiaların sorulması üzerine, "Sezen Aksu bizim içimize işlemiş bir ses, halk ozanı bir müzisyen. Ondan ayrı bağımsız bir müzik bu topraklarda düşünülemez. Onu çok çok seviyorum. Ondan bir şarkım olsun veya olması o benim için çok özel bir insan." dedi
"KİN TUTMAM"
Defne Samyeli, davalık olduğu Mustafa Sandal hakkında da konuştu. Sandal'a kin tutmadığını belirten Samyeli, "Davayı takip etmiyorum. Kendisiyle ilgili sözlerini geri almadığı için kamu davası açıldı. Bunu avukatlarım takip ediyor. İtiraz etme aşamasında bile inanın ben yoktum. Olması gereken hukuki düzlemde oluyor. Benim açımdan kin tutma diye bir şey yok. Yapılan yanlıştı ve benimkisi duruş göstermeydi. Benim o kitapta yer almam yanlıştı. Kendisiyle bir husumetim yok." ifadelerini kullandı.
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