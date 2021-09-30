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Defne Samyeli: Ateşler içinde kaldım! - Magazin haberleri

Defne Samyeli: Ateşler içinde kaldım!

Koronavirüsü atlatan Defne Samyeli, yaşadığı süreci anlattı. Hastalığın ardından Kuruçeşme'deki bir mekanda konser veren Samyeli, "Zor günler geçirdim. Ateşler içinde kaldım ama şimdi iyiyim. Sahneleri özlemiştim, geri geldim" şeklinde konuştu

30.09.2021 - 08:19 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli (49), geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da sahne aldıktan sonra rotayı İstanbul'a çevirmişti. Ardından koronavirüs testi pozitif çıkan Samyeli, iyileşir iyileşmez Kuruçeşme'deki bir mekanda sevenleriyle bir araya geldi.

    "ATEŞLER İÇİNDE KALDIM!"

    Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Defne Samyeli, yaşadığı koronavirüs sürecini anlattı. Samyeli, "Zor günler geçirdim. Ateşler içinde kaldım ama şimdi iyiyim. Sahneleri özlemiştim, geri geldim." açıklamasını yaptı.

  • "AYNI ORTAMDA BULUNDUĞUM KİŞİLER TEST YAPTIRSIN"

    Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından temasta bulunduğu kişileri uyarmayı ihmal etmeyen ünlü isim, "Son birkaç gün yakın temasta olduğum neredeyse herkese ulaştık sanıyorum. Yine de bir şekilde yakınımda olan arkadaşlarım, benimle fotoğraf çektirenler, aynı ortamda bulunduğum kişiler lütfen hemen test yaptırsın diye bu açıklamayı yapıyorum." demişti.

  • TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

    Defne Samyeli, ayrıca, "Benimle hızlı şekilde ilgilenen sağlık çalışanlarına ve hemen iletişime geçip, bundan sonraki süreçle ilgili beni bilgilendiren Sağlık Bakanlığı yetkililerine sonsuz teşekkürler." şeklinde konuşmuştu.

  • "COVID GİTTİ, KARANTİNAM BİTTİ" DEMİŞTİ

    Ardından virüsü yenen Samyeli, sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

    Samyeli, "Covid gitti, karantinam bitti. Benimle ilgilenen tüm sevdiklerime teşekkür ederim. Çok özel bir buluşmayla ilk misafirimi ağırladım. Aileen bizimle çalışmaya geldiğinde Deren 5 yaşındaydı. Tam 14 yıl çocuklarıma ikinci bir anne, bana kardeş oldu. Ne zamandır görmüyordum, anılar canlandı, gözler doldu. Sevgi ne güzel şey. Canım Aileen..." ifadelerini kullanmıştı.

  • "20 YAŞINDA DURMADIĞIMA EMİNİM"

    Öte yandan Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Samyeli, kendisine gelen, "20 yaşında gibi" yorumlarına, "20 yaşında durmadığıma eminim. Yorumlar mutlu ediyor. Yaşa çok değer veren birisiyim. Yaş almak benim için çok önemli. Daha genç görünmek gibi bir kaygım yok. Yaşı büyük olanları daha değerli buluyorum." cevabını vermişti.

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