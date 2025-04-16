Defansif hisselerde kalınmalı

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Dr. Kutay Gözgör oldu. İçeride İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve global piyasalarda ise ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük duvarlarını yükseltmesi ile başlayan sarsıntıları değerlendiren Gözgör, piyasanın kötü gelişmelerin çoğunu satın aldığını vurguladı. Ancak piyasaların başta Merkez Bankası olmak üzere sözlü yönlendirmeye ihtiyaç duyduğunu kaydeden Gözgör, bu yönlendirmenin enflasyon ve faiz düzeyi ile döviz kuruna yönelik kılavuz olabileceğini anlattı. Gözgör bu süreçte borsada defansif hisselerde kalınmasının yatırımcının yararına olduğunu vurguladı.

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MERKEZ'DEN ARTIRIM BEKLENMİYOR

Mevcut faiz düzeyini yeterli bulduklarını ve Merkez'den iki hafta önce yaptığı örtülü faiz artırımı sonrası ek faiz artırımı beklemediklerini söyleyen Gözgör, ancak verilecek sinyallerin etkili olacağını dile getiriyor. Başta ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergileri olmak üzere dünya ekonomisinin girdiği yeni sürecin Türkiye'ye etkisini değerlendiren Gözgör, Trump vergilerinin olumlu veya olumsuz etkileyeceği sektörler olup olmayacağını değerlendirdi.

REZERV YETERLİ DURUMDA MI? Gözgör siyasi gelişmeler ile bozulan enflasyon ve faizdeki düşüş sürecinin ekonomide temel bir dönüşümü ifade edip etmediğini yorumlarken ekonomi yönetiminin özellikle kurda volatiliteyi azaltmak yaptığı ciddi müdahale ve MB'nin döviz rezervinin döviz kurunu sakinleştirip seçkinleştirmediğine dair tahminlerini aktardı.