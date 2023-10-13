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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam DDK Başkanı Arıncı'ya IMF'de görev - İş-Yaşam Haberleri

        DDK Başkanı Arıncı, IMF nezdindeki direktörler kuruluna üst düzey yönetici olarak görevlendirildi

        Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Uluslararası Para Fonu (IMF) nezdindeki direktörler kuruluna üst düzey yönetici olarak görevlendirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 12:33 Güncelleme: 13.10.2023 - 12:33
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        DDK Başkanı Arıncı'ya IMF'de görev
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        Arıncı, merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da bulunan IMF'de görev yapacak.

        Kumru İmam Hatip Lisesi'nden 1992'de mezun olan Arıncı, üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı.

        Yunus Arıncı, 1997'de Başbakanlık Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı, 2000 yılında müfettiş, 2007 yılında başmüfettiş oldu.

        TÜBİTAK'ta Daire Başkanı olarak da görev alan Arıncı, 2007-2009 yılları arasında Indiana Üniversitesinde yüksek lisans yaptı.

        Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına 14 Ekim 2009'da atanan Arıncı, 13 Temmuz 2015'te Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı görevine getirildi.

        Doktora eğitimini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde sürdüren, iyi derecede İngilizce bilen Yunus Arıncı, evli ve 3 çocuk babası.

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