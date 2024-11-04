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        Haberler Dünyadan 'Dawson's Creek' oyuncusu James Van Der Beek kansere yakalandığını açıkladı - magazin haberleri

        'Dawson's Creek' oyuncusu James Van Der Beek kansere yakalandığını açıkladı

        'Dawson's Creek' dizisinde canlandırdığı 'Dawson Leery' karakteriyle tanınan James Van Der Beek, kolorektal kanser tedavisi gördüğünü duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 10:14 Güncelleme: 04.11.2024 - 10:14
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        Kansere yakalandığını açıkladı
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        'Dawson's Creek' dizisinin yıldızı James Van Der Beek, kolorektal kansere yakalandığını açıkladı. 47 yaşındaki oyuncu, teşhis sonrası ailesinin desteğiyle tedavisi için adımlar attığını söyledi.

        People'a konuşan Van Der Beek; "Kolorektal kansere yakalandım. İyimser olmak için nedenler var ve kendimi iyi hissediyorum" açıklamasını yaptı.

        Kolorektal kanser, hem kolon hem de rektumu (kalın bağın son kısmı) kapsayan bir kanser türü olarak tanımlanıyor.

        Kimberly Van Der Beek ile evli olan 6 çocuk babası oyuncu, teşhis sonrası çalışmaya devam ettiğini söyledi.

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        En son 'Walker' dizisinin bir bölümünde yer alan oyuncu, bu ayın sonunda çıkacak olan 'Sidelined: The QB and Me' filmiyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

        Van Der Beek, 1998 ila 2003 arasında yayınlanan popüler dizi 'Dawson's Creek'teki Dawson Leery rolüyle tanınıyor.

        Oyuncu, şimdiki eşi Kimberly'den önce 2003 ila 2009 arasında meslektaşı Heather Ann McComb ile evliydi.

        Van Der Beek, haziran ayında ailesiyle birlikte Mısır'da tatil yapmış ve o tatilden görselleri paylaşmıştı.

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        #kanser
        #James Van Der Beek
        #Dawsons Creek

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