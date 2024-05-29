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        Haberler Gündem Politika Davutoğlu'dan hükümete Gazze eleştirisi: Dizilerin hayal dünyasından uyanıp Gazze'nin gerçeğine dönün

        Davutoğlu'dan hükümete Gazze eleştirisi: Dizilerin hayal dünyasından uyanıp Gazze'nin gerçeğine dönün

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Meclis'te Saadet-Gelecek ortak grup toplantısında konuştu. Davutoğlu, "Sultan Abdülhamit Han'ın emanetini savunmak dizilerle olmaz, fethin mukaddesatını anlatmak dizilerle olmaz. Kudüs'ü anlatmak Selahattin Eyyubi hakkında dizi çekmekle olmaz. Ankara'yı dizilerin hayal dünyasından uyanıp Gazze'nin gerçeğine dönmeye çağırıyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 12:09 Güncelleme: 29.05.2024 - 12:09
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        Davutoğlu'dan hükümete Gazze eleştirisi: Dizilerin hayal dünyasından uyanıp Gazze'nin gerçeğine dönün
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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de Saadet-Gelecek ortak grup toplantısında konuştu.

        İsrail'in sivillerin sığındığı Gazze'deki Refah kentinde kurulan çadır kamplara saldırısı sonrası kampta okunan ezanın videosunu izleten Davutoğlu, "Ne kadar zor ve bu sahneler karşısında aciz kalmak ne kadar acı. Hadi vicdanı kurumuş Batı merkezleri, bu sedayı duymuyor da ezanı bilmezler; ama ya İslam dünyası ne yaptı 9 ay. Ya her gün Gazze ile oturup kalkan ve onun adına hamaset döken Türkiye'deki siyasiler ne yaptılar. Sultan Abdülhamit Han'ın emanetini savunmak dizilerle olmaz, fethin mukaddesatını anlatmak dizilerle olmaz. Kudüs'ü anlatmak Selahattin Eyyubi hakkında dizi çekmekle olmaz. Ankara'yı dizilerin hayal dünyasından uyanıp, Gazze'nin gerçeğine dönmeye çağırıyorum" diye konuştu.

        "DAHA NE KADAR KINAMAYA DEVAM EDECEKSİNİZ"

        Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Sabri Tekir ise İsrail'in Gazze'de katliamlar yaptığını belirterek, "İnsanlığın vicdanında Gazze ve Filistin için dökecek gözyaşı da kalmadı. Hatta insanlık dışı bunca vahşeti gerçekleştiren İsrail'e lanet okuyacak dermanı da kalmadı insanlığın. Bugün birileri bu Gazi Meclis'in çatısı altında kendi partisinin bir toplantısını yapabilir ve konuşabilir. İsrail'e lanetler de edebilir, dünyaya da kızabilir. Filistinlilere taziye dileklerinde bulunabilir. Hatta büyük ihtimalle hazırladığı birtakım videoları da seyrettirebilir. Çok sevdiği alkışları da alarak ardından kürsü terk edebilir. Ancak emin olun ki Gazze'de yaşananlarda yine bir değişiklik meydana gelmeyecektir. Merak ediyoruz konuşacak daha neyiniz kaldı ki? 7 Ekim'den beri sayısız kere kınadınız bu insanlık dışı vahşet ve zulmü, daha ne kadar kınamaya devam edeceksiniz" dedi.

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        #Ahmet Davutoğlu
        #gazze
        #TBMM
        #Son dakika haberler
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