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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Davinson Sanchez'den ligde 3. gol! - Galatasaray Haberleri

        Davinson Sanchez'den ligde 3. gol!

        Galatasaray'ın Kolombiyalı defans oyuncusu Davinson Sanchez, Kasımpaşa maçıyla birlikte Trendyol Süper Lig'deki 3. golünü kaydetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 19:55 Güncelleme: 02.03.2025 - 19:55
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        Sanchez'den ligde 3. gol!
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        Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Kolombiyalı defans oyuncusu Davinson Sanchez attı. Müsabakanın 69. dakikasında Gabriel Sara’nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kale önünde bulunan Sanchez kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 2-2 oldu.

        28 yaşındaki futbolcu, ligde Çaykur Rizespor ve Beşiktaş maçlarından sonra 3. golünü kaydetti.

        Mücadeleye 11’de başlayan Davinson Sanchez, 90 dakika sahada kaldı.

        Gol düellosunda kazanan yok!
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