David Soul yaşamını yitirdi

"GÜLÜMSEMESİ BİRÇOK KİŞİ TARAFINDAN HATIRLANACAK"



Helen Snell, "Oyuncu, şarkıcı, hikâye anlatıcısı, yaratıcı sanatçı ve sevgili dost olarak dünyada pek çok olağanüstü yeteneği paylaştı. Gülümsemesi, kahkahası ve hayata olan tutkusu, hayatına dokunduğu birçok kişi tarafından hatırlanacak" şeklinde konuştu.