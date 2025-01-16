Hollywood'un efsane yönetmeni David Lynch kimdir?
Dünya sinemasına damgasını vuran usta yönetmen David Lynch, hayatını kaybetti. 'Blue Velvet', 'Mulholland Drive', 'Eraserhead', 'Wild at Heart', 'Dune' ve 'The Elephant Man' gibi kült yapımlara imza atan Lynch, geçtiğimiz aylarda amfizem teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Sanat dünyasında derin bir iz bırakan yönetmen, hem televizyon hem de sinema alanındaki yenilikçi tarzıyla milyonların hafızasında yer etti. İşte David Lynch hayatı ve kariyeri...
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Sinema dünyasının en özgün isimlerinden biri olan David Lynch, 78 yaşında yaşamını yitirdi. Sayısız eser ile tanınan usta yönetmen, yakın dönemde sağlık sorunları nedeniyle evine çekilmişti. David Lynch’in ölüm haberini ailesi sosyal medya üzerinden duyurdu. Amfizem teşhisi sonrası aktif bir yaşamdan uzaklaşan Lynch, ardında derin anlamlarla dolu unutulmaz bir filmografi bıraktı. İşte ayrıntılar...
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HOLLYWOOD'UN EFSANE YÖNETMENİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Sinema tarihine tanınan ünlü yönetmen David Lynch, 78 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl amfizem teşhisi konulan usta yönetmen, verdiği bir röportajda, hayatı boyunca sigara içmesinin bu hastalığa neden olduğunu açıklamıştı.
David Lynch’in sağlık durumu son dönemde kötüleşirken, Deadline’a konuşan kaynaklar, yönetmenin Los Angeles’taki evinden taşınmak zorunda kaldığını ve ardından durumunun daha da ağırlaştıktan sonra hayatını kaybettiğini dile getirdi.
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DAVİD LYNCH KİMDİR?
David Keith Lynch, 20 Ocak 1946’da Missoula, Montana’da doğdu. Babası Donald Walton Lynch , ABD Tarım Bakanlığı’nda çalışan bir araştırmacı, annesi Edwina Lynch ise, İngilizce öğretmeniydi. Washington DC’deki Corcoran Sanat ve Tasarım Okulu’nda eğitime başladı ve 1964’te Boston Güzel Sanatlar Müzesi Okulu’na transfer oldu. Pennsylvania Akademisi’nde ilk kısa filmi Six Men Getting Sick (Six Times) ‘ı çekti. Ardından Bruce Samuelson adlı bir sanatçıyla animasyon yapma fikri üzerine çalıştı.
Lynch, 1968 yılında animasyon ve canlı aksiyonun bir karışımını denemeye karar vererek dört dakikalık kısa filmi The Alphabet’i üretti. 1977 yapımı siyah-beyaz filmi Eraserhead ile tanındı. Dune ve Blue Velvet ile artan başarısı 1990'lı yılların sonunda yönettiği Kayıp Otoban (Lost Highway) ile doruğa ulaşmıştır. Bunu ardından Mulholland Çıkmazı (Mulholland Drive) ve deneysel kısa filmleri geldi.
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ÖNE ÇIKAN FİLMLERİ
Eraserhead (1977)
The Elephant Man (1982)
Dune (1984)
Blue Velvet – Mavi Kadife (1988)
Lost Highway – Kayıp Otoban (1997)
Mulholland Drive – Mulholland Çıkmazı (2001)
Does That Hurt You? (2002)
Inland Empire (2006)
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PEK ÇOK KEZ ÖDÜL ALDI
Lynch kariyeri boyunca birçok ödül ve adaylık aldı. Bunlar arasında "En İyi Yönetmen" dalında üç "Akademi Ödülü" adaylığı ve "En İyi Senaryo" dalında bir adaylık bulunmakta.
2007’de The Guardian tarafından toplanan bir eleştirmenler paneli tarafından ” modern Amerikan film yapımının Rönesans adamı ” olarak adlandırıldı.
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Lynch 2019’da Akademi Onur Ödülü sahibi olmasının yanı sıra, En İyi Yönetmen dalında üç Akademi Ödülü adaylığı ve En İyi Yabancı Film dalında iki kez César Ödülü ve Altın Palmiye de aldı.
Cannes Film Festivali ve Venedik Film Festivali’nde ömür boyu başarı için Altın Aslan ödülü de bulunuyor.
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