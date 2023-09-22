David de Gea için flaş iddia! Futbolu bırakıyor mu?
Manchester United'den ayrıldıktan sonra yaz transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile de anılan İspanyol kaleci David de Gea hakkında İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
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Manhester United'la sezon başında yollarını ayıran ve henüz bir kulüple anlaşmayan İspanyol kaleci David de Gea hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
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İngiliz basınından The Guardian'ın haberine göre; 33 yaşındaki file bekçisi, büyük bir kulüpten birinci kalecilik teklifi almazsa futbolu bırakabilir.
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Kariyerine büyük bir kulüpte devam etmek isteyen De Gea'nın Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri bu nedenle reddettiği belirtildi.
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Manchester United formasıyla 12 yılda çıktığı 545 maçta 590 gol yiyen David de Gea, bu maçların 190'ında ise kalesinde gole izin vermedi.