22. EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİNİ DE BÖYLE KUTLAMIŞTI

Eski futbolcu, 22. yıl dönümlerinde de eşiyle birlikte çekilen ve birbirleriyle uyumlu giysiler içindeki fotoğraflarını bir araya toplamıştı.

Duygusal bir yazı da kaleme alan David Beckham, gönderisinde, "Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Seni çok seviyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Beckham, ayrıca mesajında Victoria Beckham'a kendisine harika çocuklar verdiği için ve hep uyumlu giyindikleri için de minnet duyduğunu da ifade etmişti.