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        Haberler Dünyadan David Beckham ve Victoria Beckham, Buckingham Sarayı'nda - Magazin haberleri

        David Beckham ve Victoria Beckham, Buckingham Sarayı'nda

        David Beckham ile eşi Victoria Beckham, Buckingham Sarayı'nda İngiltere'yi ziyaret eden Katar Emiri'nin onuruna düzenlenen ziyafete katıldı. Bu ünlü çift için yıllardır bekledikleri ilk davet oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 21:06 Güncelleme: 04.12.2024 - 21:06
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        Kraliyet Sarayı'na girdiler
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        İngiltere milli takımında yıllarca kaptanlık yapan ve adı ülkesiyle adeta özdeşleşen David Beckham ile ünlü bir şarkıcıyken kariyer değişikliğine giderek modacı olan eşi Victoria Beckham, Buckingham Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir devlet ziyafetine davet edilen 150 konuk arasında yer aldı.

        David Beckham ile Victoria Beckham, kraliyet gelenekleri gereği masada ayrı yerlere otursalar da bu kadar üst düzey bir davette kendilerine yer buldukları için keyifleri oldukça yerindeydi.

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        David Beckham ile Victoria Beckham, dün akşam ilk kez kraliyet sarayındaki resmi bir yemeğe davetli olarak katıldı.

        David Beckham, geçmişte Buckingham Sarayı'nı birkaç kez ziyaret etmiş olsa da ilk kez devlet düzeyindeki bir resepsiyonda resmi konuk olarak yer aldı.

        Fotoğraflar: Shutterstock

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        #Victoria Beckham

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