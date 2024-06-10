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        Haberler Dünyadan David Beckham kendini bahçe işlerine verdi - Magazin haberleri

        David Beckham kendini bahçe işlerine verdi

        David Beckham, futbolculuğu ve takım yöneticiliği alanlarındaki başarısının ardından bahçe işlerindeki yeteneğini sergiledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 17:26 Güncelleme: 10.06.2024 - 17:26
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        Kendini bahçe işlerine verdi
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        ABD'de Inter Miami CF futbol takımının başkanlığını yapan emekli İngiliz futbolcu David Beckham, kendini bahçe işlerine adadı.

        49 yaşındaki sporcu, bahçesine gül dikerken çekilen görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

        Beckham'ın bahçe bakımı yaptığı anların görüntüleri hayranlarının büyük beğenisini topladı.

        Pek çok David Beckham hayranı televizyon kanallarına çağrı yaparak Beckham çiftinin ev hayatı ve bahçe işleriyle ilgilenmeleri hakkında bir program yapılmasını talep etti.

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        Hatta aralarında 'Beckham'larla bahçecilik' gibi program ismi önerenler bile oldu.

        David Beckham'ın paylaştığı videoyu eşi Victoria çekti. Klipte Victoria'nın, eşi için "Bahçe işlerine bayılıyor" dediği duyuluyor.

        Futbol yöneticiliğinin yanı sıra kendine ait marka altında çıkardığı giyim, parfüm, aksesuar, güneş gözlüğü, video oyunları gibi tasarım ürünlerini satan David Beckham, son dönemde ürünlerinin sahte versiyonlarını satan kişilerle hukuk mücadelesi veriyor. Beckham'ın markasını taklit ederek hazırlanan sahte ürünleri internette satan yaklaşık 500 satıcıya karşı 1 milyar sterlinlik davası sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #David Beckham
        #bahçe

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