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        Haberler Dünyadan David Beckham, eşine methiyeler dizdi- Magazin haberleri

        David Beckham, eşine methiyeler dizdi

        Eski futbolcu David Beckham, katıldığı bir programda eşi Victoria Beckham ile ilgili ilk izlenimlerini anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2024 - 15:43 Güncelleme: 23.03.2024 - 15:43
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        • 1

          David Beckham; 1999'da Victoria Beckham ile evlemiş ve bu evlilikten 3 erkek, bir kız çocuğa sahip olmuştu.

        • 2

          48 yaşındaki David Beckham, yakın zamanda 'SiriusXM'in This Life of Mine' adlı podcast bölümünde James Corden ile birlikte yer aldı ve eşiyle ilgili ilk izlenimlerini anlattı.

        • 3

          "ÇOĞU İNSANIN YAPTIĞI GİBİ BENDE ONDAN HOŞLANDIM"

          Sadece Victoria Beckham'dan hoşlandığını belirten David Beckham; "Bir insan olarak nasıl biri olduğunu bilmiyordum. O zamanlar çoğu insanın yaptığı gibi ben de ondan hoşlanıyordum ve kiminle evleneceğimi, hayatımın geri kalanında kiminle birlikte olacağımı bilmiyordum. Onun ne kadar güçlü bir kadın olduğunun farkında değildim ve beni her şeyden çok ona çeken şey de buydu."

        • 4

          "ONUN ÇOK ÇALIŞMASI HOŞUMA GİDİYOR"

          David Beckham, şöyle devam etti; "Evet, çok güzel. Evet, seksiydi. Evet, ondan hoşlanıyordum ama dürüst olmak gerekirse güçlü bir kadından hoşlanıyorum ve onun çok çalışması hoşuma gidiyor. Onun harika bir anne olduğu gerçeği hoşuma gidiyor. Bazen, çoğu zaman bana bakması hoşuma gidiyor ve biliyorsun, bu hayatı, hayatımızdaki en önemli şeyler olan dört muhteşem çocukla yarattık, bu yüzden Victoria'yı seçtim."

        • 5

          "ONUN BANA VERDİĞİ EN GÜZEL ŞEY DÖTR ÇOCUĞUMDUR"

          Eşinin aile meselelerini ele alma biçimini ele aldı ve şu cümlelerle Victoria'ı övdü; "Aileyi bir nevi yönetme şekli, bence benim için en önemli şey bu. Çünkü aile her zaman en önemli şey olmuştur ve onun bana verdiği en güzel şey dört çocuğumdur."

          Fotoğraflar: Backgrid UK, Mega, Avalon, Shutterstock

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