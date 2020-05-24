Davaro filmi nerede çekildi? Davaro filmi oyuncuları kimler? Şeklindeki sorular televizyon izleyicileri ile buluştu. Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptığı 1981 yapımı Türk filmi olan Davaro filmi hakkında detaylar haberimizde...

DAVARO FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Davaro filmi İstanbul Arnavutköy Boğazköy'de çekilmiştir.

DAVARO FİLMİ KONUSU NEDİR?

Memo, sözlüsü Cano'yla evlenebilmek için toplaması gereken başlık parasını toplayıp Almanya'dan nihayet dönmüştür. Bir an önce evlenmek istiyordur. Fakat töreye göre, babasını öldürmüş olan ve o anda hapiste olan Sülo'yu öldürmeden evlenmemelidir. Hapisten çıktığı an sülo'yu öldüreceğine söz veren memo aslında sülo'yu öldürmek istememektedir.

Evleneceği gün Sülo'nun köye dönmesiyle her şey alt üst olur. Bir türlü sülo'yu öldüremeyince, Sülo da Memo'yu bir dümene ikna eder. Memo sülo'ya kurusıkı sıkacaktır ve Sülo da ölü taklidi yapıp, sonra da köyü terk edecektir. Böylece Memo Cano'yla evlenir; fakat tabii hemen tutuklanır. Bundan sonra ise Memo ile Sülo'nun köyden şehire macerası başlar...

DAVARO FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncu Rol Kemal Sunal Memo / Mehmet Pembe Mutlu Cano / Canan Şener Şen Sülo / Süleyman Adile Naşit Hamo / Hamiyet Ayşen Gruda Ayşo / Ayşe İhsan Yüce Ağa Sırrı Elitaş Bekiro