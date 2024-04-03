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Kurulduğu 1863 yılından bu yana nitelikli eğitimle yaşamları değiştiren Darüşşafaka Cemiyeti, anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz öğrencilere kucak açıyor. Varlığını hayırseverlerin bağışlarıyla sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti; daha çok hayata dokunmak, daha çok çocuğu hayallerine kavuşturmak amacıyla hazırladığı basılı ve e-sertifika seçenekleri ile Ramazan Bayramı'nda çocukları mutlu etmek isteyen bağışçılara anlamlı bir hediye alternatifi sunuyor.

Ülkemizde yardımlaşma ve dayanışmanın sembollerinden biri olan Darüşşafaka Cemiyeti'nin, bağışçıların destekleriyle Türkiye'nin yarınlarına yön verecek nesilleri yetiştirdiğini hatırlatan Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, "161 yıldır Darüşşafaka çatısı altında yanan eğitim meşalesini söndürmeyen hayırsever milletimiz bu bayram da sevdiklerinin, çalışanlarının, iş ortaklarının Ramazan Bayramını Darüşşafaka'mızın bayram tebrik sertifikasıyla kutlayarak, öğrencilerimizin eğitim yolculuklarına destek olabilirler. Bu bayram, sizlere ve sevdiklerinize mutluluk getirirken, bir yandan da bir çocuğun eğitim yolculuğunda ona umut olabilir. Darüşşafaka'nın eğitim ateşini daha da güçlü kılacak her türlü desteğiniz, bu bayramda da çocuklarımız için en değerli hediye olacak." diye konuştu.