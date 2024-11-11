Daron Acemoğlu'na 'kalkan'lı kutlama
Nobel Ekonomi Ödülü kazanan Daron Acemoğlu, ödül kutlamasını İstanbul Boğazı'nda yer alan bir balıkçıda kalkan balığıyla yaptı
Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Daron Acemoğlu, İstanbul'da kutlama yaptı.
Daron Acemoğlu, Galatasaray Lisesi’nden okuldaşı olan Skoda’nın Türkiye Distribütörü Ahmet Yüce'nin konuğu olarak Balıkçı Kahraman’da ödülü kutladı.
Galatasaray Lisesi 1977 mezunu Ahmet Yüce, ekonomi dalında Nobel kazanan Galatasaray Lisesi 1986 yılı mezunu Daron Acemoğlu'na jest yaptı. Balıkçı Kahraman, seçtiği bir kalkanı pişirip masadakilere servis etti.