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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Daron Acemoğlu'na 'kalkan'lı kutlama - İş-Yaşam Haberleri

        Daron Acemoğlu'na 'kalkan'lı kutlama

        Nobel Ekonomi Ödülü kazanan Daron Acemoğlu, ödül kutlamasını İstanbul Boğazı'nda yer alan bir balıkçıda kalkan balığıyla yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 16:29 Güncelleme: 11.11.2024 - 16:55
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        Daron Acemoğlu'na 'kalkan'lı kutlama
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        Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Daron Acemoğlu, İstanbul'da kutlama yaptı.

        Daron Acemoğlu, Galatasaray Lisesi’nden okuldaşı olan Skoda’nın Türkiye Distribütörü Ahmet Yüce'nin konuğu olarak Balıkçı Kahraman’da ödülü kutladı.

        Galatasaray Lisesi 1977 mezunu Ahmet Yüce, ekonomi dalında Nobel kazanan Galatasaray Lisesi 1986 yılı mezunu Daron Acemoğlu'na jest yaptı. Balıkçı Kahraman, seçtiği bir kalkanı pişirip masadakilere servis etti.

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