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        Darıca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yeni dönem kursları başlıyor

        Kocaeli'de, Darıca Belediyesi'nin engelli vatandaşların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Darıca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde (DAREN) yeni dönem kursları başlıyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca Engelsiz Yaşam Merkezi'mizde hayata geçirdiğimiz özel kurslarımızla, özel kardeşlerimiz kendilerini geliştirme ve toplum yaşamına dahil olma imkanı bulacak. İnancım odur ki sevgi tüm engelleri aşar. Darıca'nın tüm güzelliklerini ve imkanlarını hep birlikte paylaşarak tüm engelleri ortadan kaldırmaya devam edeceğiz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 15:28 Güncelleme: 24.09.2024 - 15:28
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        Darıca'da yeni dönem kursları başlıyor
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        Kocaeli'de, Darıca Belediyesi'nin tüm engelli gruplarına ve ailelerine hizmet vermek üzere hayata geçirdiği Darıca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde (DAREN), yeni dönem kurs kayıtları devam ediyor.

        Kısa bir süre içinde başlayacak kurslarla engellilere sosyalleşmenin yanı sıra mesleki beceri ve hobi kazanma olanağı sunulacak.

        Oluşturulacak kurslarda her bir branş için usta öğreticiler özel öğretim öğretmeni eşliğinde öğrencilere eğitim verecek. Böylece öğrencilerin mesleki kazanımlarının yanı sıra bilişsel ve sosyal kazanımları da özel olarak takip altında olacak.

        Engelli bireylerin sosyal yaşamına katkı sağlamak ve bireysel yönlerini geliştirmek amacıyla başlatılan kurslarda engellilerin topluma kazandırılması hedefleniyor.

        DAREN'de diksiyon kursu, Kuran-ı Kerim ve ilmihal kursu, öz bakım ve sosyal yaşam kursu, makrome örgü kursu, süs bitki yetiştirme kursu, çarpana dokuma kursu, batik boyama kursu, dekoratif el sanatları kursu, takı tasarımı kursu, filografi kursu, rölyef kursu, ahşap boyama kursu, ahşap yakma kursu, keçe ve aksesuar hazırlık kursu gibi 14 farklı branşta eğitim verilecek.

        Kayıtlar için Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde bulunan DAREN'e başvurulacağı belirtildi.

        Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hayata geçirdikleri projeler ve hizmetlerle engelleri ortadan kaldırmak istediklerini belirterek, "Darıca Engelsiz Yaşam Merkezi'mizde hayata geçirdiğimiz özel kurslarımızla, özel kardeşlerimiz kendilerini geliştirme ve toplum yaşamına dahil olma imkanı bulacak. Hayata geçirdiğimiz bu özel merkezimizle son derece gurur duyuyoruz. İnancım odur ki sevgi tüm engelleri aşar. Darıca'nın tüm güzelliklerini ve imkanlarını hep birlikte paylaşarak tüm engelleri ortadan kaldırmaya devam edeceğiz" dedi.

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        #yerel haberler
        #kocaeli
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        #Kurs
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