Dardanel’de kapalı devre çalışma

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Çanakkale'de su ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Dardanel Önentaş Gıda’ya ait fabrikada gözetimli kapalı devre çalışmada ilk hafta geride kaldı. Şirket 27 Temmuz'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, üretim faaliyetlerinin aksamaması için 14 gün süreyle çalışanların mesai saatleri dışında da gözetim altında tutulduğu kapalı devre çalışma sistemini uygulayacağını duyurmuştu.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamasa şöyle denilmişti: ''Şirketimizin Çanakkale'deki fabrikasında Covid-19 salgınına karşı çalışanlarımızın sağlığını korumaya yönelik alınan tedbirler sıkı şekilde uygulanmaktadır. Bu sayede üretim faaliyetlerimizde herhangi bir aksama yaşanmamıştır.

Bundan sonra da üretim faaliyetlerimizde bir aksama yaşanmaması için, bugünden geçerli olmak üzere 14 gün süreyle çalışanlarımızın mesai saatleri dışında da tarafımızca gözetim altında tutulduğu kapalı devre çalışma sistemi tedbir olarak uygulanacaktır.''