1984 yılından bu yana su ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Dardanel, 2020 yılının ilk çeyrek performansına ait verileri Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na ( KAP) açıkladı. Şirket söz konusu dönemde tarihinin en iyi çeyrek bilançosunu açıklarken, konsolide satış gelirleri ve net kâr gibi verilerde de kendi rekorunu kırdı.
64 MİLYON TL NET KÂR AÇIKLADI
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dardanel İcra Kurulu Başkanı Mehmet Önen, "Özellikle satış gelirlerimizde çok önemli bir artışa imza attık. Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 110,2 milyon TL olan konsolide satış hasılatımızı bu yılın aynı döneminde 211 milyon TL’ye çıkarmayı başardık. Aynı dönemde Dardanel’in net kârı da yaklaşık 64 milyon TL olarak gerçekleşti” dedi.
TÜM BORÇLARIMIZI ÖDEDİK
2020 yılında Dardanel için tarihi öneme sahip finansal yükümlülükler konusunda da temiz bir sayfa açtıklarını ifade eden Mehmet Önen şunları söyledi: “Yine geçtiğimiz haftalarda KAP’a açıkladığımız üzere, dört farklı finansal kuruluşla gerçekleştirdiğimiz anlaşmalar çerçevesinde bu şirketlere olan tüm borçlarımızı ödedik. Bununla birlikte üretim tesisimizin de içinde bulunduğu ve 2014 yılında kendilerine devrettiğimiz 7 farklı gayrimenkul parselinin geri alınması konusunda da kendileriyle anlaştık ve bu anlaşmaların bedellerini de yine Nisan ayı içinde kendilerine tamamen ödeyerek tapuları teslim aldık. Bugün itibarıyla tüm bu kuruluşlara hiç borcumuz kalmadığını da büyük bir gurur ve mutlulukla söylemek isteriz.”
DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİNDEN OLACAĞIZ
Dardanel’in bu dönemde adeta küllerinde doğduğunu; gelecek dönemde de gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yatırımlara devam edeceklerini vurgulayan Mehmet Önen, “Yıllardır dile getirdiğimiz bir hedef var. Biz önümüzdeki 5 yıl içerisinde dünyadaki en büyük 3 su ürünleri üreticisinden biri olacağız. Şirket olarak buna inanıyoruz; tüm çalışmalarımızı da bu vizyonla gerçekleştiriyoruz” dedi.
Ton balığına olan farkındalığı da artırdıklarını belirten, "Bu yıl içerisinde 12 yeni ürün çıkaracağız. Ürünlerimizin tamamı hazır yemek kategorisinde olacak. Bu kategori dünyada çok hızlı büyüyor." şeklinde konuştu
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