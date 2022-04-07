DAP Gayrimenkul Geliştirme'den yapılan açıklamada, Çekmeköy ve Nişantaşı'ndan sonra 'Sağlıklı Ev' konsepti Levent'e taşınıyor. 53 bin metrekaresi konut ve 50 bin metrekaresi ise içerisinde okul da yer alan koru alanıyla, toplam 103 bin metrekarede alanda hayata geçecek projede 1000 bağımsız bölüm yer alacak.

Yeni Levent projesinin, şehrin yeni vitrini olmaya hazırlandığını söyleyen DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, projenin henüz satışa sunulmadan yoğun ilgiyle karşılaştığını, 82 bin kişiden ön talep aldıklarını söyledi.

"ÜÇ FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE"

Projenin önemli iş ve finans merkezlerinin kesişim noktasında olduğunu söyleyen Yılmaz, Yeni Levent'in aynı zamanda bölgenin yatay mimariye sahip en büyük projesi olacağını ifade etti. Yılmaz, "3 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alana sahip olan proje, geniş bahçe, teras ve balkonlarıyla 50 dönüm koruyu evlere taşıyor. Büyükdere Caddesi, Levent, Etiler, Şişli gibi köklü semtlerin kesişme noktasında yer alan proje, İstanbul’un iki yakasını bir araya getiren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün tam merkezinde olmasıyla da öne çıkıyor. " dedi.

"EKOLOJİK MAHALLE KAVRAMINI BUGÜNÜN ŞEHİR HAYATINA UYARLADIK"

Bu zamana kadar sektöre örnek olacak birçok simge projeye imza atıklarına belirten Ziya Yılmaz, “Levent adı, Osmanlı’da denizci askerlere verilen ‘levend’den geliyor. O dönem, denizci askerlerin eğitim, spor ve aktivite alanı olarak kurulan Levent Çiftliği bölgesi, Cumhuriyet dönemiyle birlikte 35 bin ağaç dikilerek bölge yeşillendirilmiş. Yine Cumhuriyet dönemiyle birlikte artan konut ihtiyacı üzerine, Levent bölgesine çok ilerici ekolojik bir bakış açısıyla yeşil mahalleler kurulmuş. Çok ilerici ekolojik bir bakış açısıyla yeşil mahalleler kurulmaya başlanıyor. Biz de o dönemin ekolojik mahalle kavramını bugünün şehir hayatına uyarladık. İstanbul’un en önemli merkezlerinden Levent’te, Ihlamur Kasrı kadar bir alan olan 50 dönüm koruya komşu, lüksü doğayla buluşturan, alçak katlı, yatay country tarzı Yeni Levent projesini geliştirdik.” dedi.

"PANDEMİ TÜKETİCİ BEKLENTİLERİNİ DEĞİŞTİRDİ"

Pandeminin tüketici beklentilerini ciddi anlamda değiştirdiğini söyleyen Yılmaz, "Pandemi etkisi, sağlık konusunu hiç olmadığı kadar öne çıkarırken, lüks anlayışında da bunun etkilerini görüyoruz. İnsanlar artık, doğayla iç içe ama şehir merkezinde; bir yandan doğanın iyileştirici etkisini arzuluyor, bir yandan da şehirli hayatın sosyal olanaklarını sonuna kadar yaşamak istiyor. Biz de “Çekmeköy projemizde 58 bin 300, Nişantaşı’nda ise 20 bin kişinin görüşünü alarak sağlıklı ev konseptini hayata geçirmiştik. Şimdi ise yeni Levent projesi için 82 bin kişiyle görüştük. Elde ettiğimiz bilgileri, DAP uzmanlığı ve bilimsel verilerin ışığında harmanladık. Yine öncü bir yaklaşımla, lüksü doğayla buluşturan şehirde country konseptini, sektörümüze kazandırdık. Yeni Levent, İstanbul’un merkezinde, daha önce yapılmayanı yapma vizyonu ile hayata geçiyor. Geleceğe miras nitelikte simge bir proje oluyor.”

"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DE ‘SAĞLIKLI EV’ DEDİ"

“DAP’ın tescilli markası olan ‘Sağlıklı Ev’ kriterlerini iki yıldır geliştirdiklerini söyleyen Ziya Yılmaz, “Bu anlamda sektörün de öncüsü olduk. Sağlıklı Ev kriterleriyle insanların yaşam standardına dokunduk. Pandeminin daha en başında sağlıklı ev kriterlerini hayata geçirdiğimizde henüz daha dünyada böyle bir model ya da yaklaşım yoktu. Bugün geldiğimiz noktada Birleşmiş Milletler’in açıkladığı ‘sağlıklı mahalle’ raporu, bizim iki yıl önce söylediklerimizi teyit etmesi açısından gurur verici. Bu anlamda hem sektöre hem de dünyaya model olan öncü bir konsept geliştirmiş olduk.” ifadelerini kullandı.